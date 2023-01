Filmerna som får premiär på Netflix 2023

”One more time”, där Hedda Stiernstedts rollfigur blir påkörd av en buss och förflyttas tillbaka i tiden till sin 18-årsdag, får premiär redan under våren. Fares Fares gisslandrama ”A day and a half”, med Alma Pöysti och Alexej Manvelov i huvudrollerna, har ännu inte fått något premiärdatum men visas också i år.

Bland de internationella titlarna märks fortsättningen på den prisbelönta tv-serien ”Luther”. I ”Luther: The fallen son”, som får premiär 10 mars, härjas London av en seriemördare samtidigt som detektiven John Luther (Idris Elba) sitter i fängelse.