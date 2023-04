C More skrotas – slås ihop med TV4

Efter sommaren slås C More och TV4 Play ihop till en och samma plattform som fortsättningsvis kommer att heta TV4 Play.

”För TV4:s publik blir det mesta som vanligt och användarna hittar fortfarande TV4-favoriterna på TV4 Play utan kostnad. På den nya tjänsten blir samtidigt C Mores betalande användare i stället plus-användare på TV4 Play där det blir möjligt att streama samma innehåll som tidigare på C More – och mer”, säger Mathias Berg, vd för TV4 i ett pressmeddelande.