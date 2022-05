En scen i ”Doctor Strange in the multiverse of madness” har skapat reaktioner i Kina, vilket äventyrar att filmen blir en av få Marvel-produktioner som får premiär i landet. Det skriver tidningen Independent.

I filmen, där Benedict Cumberbatch spelar huvudrollen, syns ett nyhetsställ med The Epoch Times – en internationell tidning som har kopplingar till den i Kina förbjudna rörelsen falungong som är öppet emot det kinesiska kommunistpartiet.