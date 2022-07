Grundvattennivåerna i små magasin är under det normala för årstiden i större delen av av Götaland, Svealand och efter Norrlandskusten. Det visar en färsk uppdatering från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Just de små magasinen reagerar snabbt på nederbörd, enligt SGU, men det handlar ändå om månader innan det blir någon synlig effekt. Nivåerna just nu är ett resultat av vädret i våras, då det regnade mindre än det brukar göra i området under perioden, säger Anders Retzner, hydrogeolog vid SGU.