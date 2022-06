Sveriges mest sålda viner – med oväntade vinnare

Mest sålda mousserande

Här händer det saker. Länge har italiensk prosecco varit svenskarnas favoritbubbel. Men under förra året petades storsäljaren Prosecco Pizzolato ned till andraplatsen. Högst upp på prispallen kliver i stället den spanska cavan Julià & Navinès Cava Semi Seco, med 993 000 sålda liter. Bland bubblande viner dominerar just cava och prosecco försäljningen. Inte en enda champagne lyckades ta sig in på listan över de tio mest säljande på Systembolaget.