Intresset för nästa veckas danska folkomröstning om EU:s försvarssamarbete verkar stort, åtminstone av Köpenhamnsbornas poströstande att döma. Redan under fredagen kunde kultur- och fritidsförvaltningen, som ansvarar för valprocessen i kommunen, räkna in fler poströster än under en folkomröstning 2015.

– Status på poströstningen är att det varit ganska hektiskt, säger kontorschef Jesper Hyldal.