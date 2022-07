Skillnaden mellan att vara Putins krigsaktivist och fredsaktivist är hårfin. Fredsrörelsens grand old lady, Agneta Norberg, har under våren gått på högvarv på Facebook. Inlägg där ”befrielsen av Luhansk” hyllas blandas med rubriker som ”Kievs och Natos bomber mot Donetsk sjukhus” och inlägg om ”hemliga biolabb”, som under Azovstal i Mariupol där även ”Nato-officerare” skulle gömma sig.