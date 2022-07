The Ark gjorde sin sista konsert på Gröna Lund 2011. Elva år senare är bandet tillfälligt återförenat bara ett stenkast därifrån. Att det är en tillfällig comeback har bedyrats av alla i olika intervjuer. De har ju annat att göra, som att vara tandtekniker och driva restauranger. Eller, som Ola Salo, sköta om en solokarriär och göra musikalroller.

Pandemin försenade jubileumsturnén med två år men nu, mitt i den svenska sommaren en rätt kylig kväll på Skansen, är det som om alla, på och nedanför scenen, tycks lika peppade på att träffas igen. Bildandet av bandet i småländska Rottne 1991 ska firas. Likaså genombrottet, efter de nio första ganska motiga och krokiga åren, med debutalbumet "We are The Ark".