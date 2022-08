Miljonregn över svenska matinfluencers

Johan Hedberg

Johan Hedberg är den före detta pr-konsulten som för drygt tio år sedan började samla sina bästa recept på en blogg under namnet Matgeek. Med åren flyttade Johan över till plattformen Youtube, där Matgeek numera räknas som Sveriges största matkanal, med drygt 300 000 prenumeranter. Hedberg har också hunnit med att bland annat ge ut en kokbok om smör och under förra året lanserade han såser och röror under varumärket Matgeek. Hans bolag Praetores Laboratory omsatte under 2021 5,1 miljoner kronor