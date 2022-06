Ukrainare vill inte tävla mot neutrala ryssar

Trots IOK:s rekommendation att stoppa ryska och belarusiska idrottare och domare från internationella tävlingar, har det internationella judoförbundet valt en annan väg.

Ryska och belarusiska judokas får tävla, men under neutral flagg. Under våren har de dock lyst med sin frånvaro. I mars stoppade det ryska förbundet sina idrottare av säkerhetsskäl och på grund av svårigheterna att resa, ett beslut som sedan även fattades av det belarusiska förbundet. Enligt Inside the games planeras dock en comeback i grand slam-tävlingen i Ulan Bator i Mongoliet i midsommarhelgen.