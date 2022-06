Vem skulle kunna säga något som inte redan sagts om Elvis Presley, som exploaterades så hårt att han upphörde att vara människa redan innan han balsamerades i augusti 1977? Det skulle vara Baz Luhrmann då. ”Moulin Rouge!” (2001), australiensarens bombastiska jukeboxmusikal om kärlek och död i sekelskiftets Paris, minns jag fortfarande som en av mina bästa bioupplevelser. Luhrmann älskar glitter och en maxad show, precis som The King of Rock and Roll gjorde. Han är en av få som faktiskt kan hantera gudabenådad svulstighet, en självklar ingrediens i en film om Elvis.

Presleys liv är popkulturellt allmängods, men frågan är hur många som känner till vilket inflytande hans manager hade över det. ”Överste” Tom Parker, en skrupelfri affärsman med rötterna i tivolivärlden, föddes i Nederländerna som Andreas van Kuijk och tog sig in i USA inkognito i slutet av 1920-talet. Eventuellt efter att ha begått ett rånmord. Han var ointresserad av musik men dikterade vad hans klient skulle göra på och utanför scenen i över 20 år tills Elvis dog, överviktig, paranoid och drogad. Parker tog periodvis 50 procent av intäkterna från skivförsäljning och scenframträdanden, och såg till att Presley aldrig turnerade utomlands. Kanske för att han själv saknade pass.