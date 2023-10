Markus Krunegård och Dregen gör skådespelardebut i tv-serien om Börje Salming. De spelar hockeyspelare i Timrå i ”Börje – the journey of a legend” som får premiär på Viaplay 19 november.

Ledmotivet till serien görs av Niclas Frisk från Atomic Swing och Nina Persson från The Cardigans. I ett pressmeddelande säger Frisk att Persson var ”det självklara valet” för att sjunga låten ”Tell me what you sell me”.