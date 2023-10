Nya lönekrav slår hårdast mot krogbranschen

Regeringen har bestämt att lönekravet för arbetskraftsinvandrare ska skärpas. Från runt 13 000 kronor per månad i dag till minst 27 360 kronor för ansökningar som kommer in från den 1 november. Det spelar inte någon roll om tjänsten är på heltid eller deltid, det är summan 27 360 kronor som ska in på kontot varje månad.

– Det är ett regeringsbeslut, det är inte Migrationsverkets som har satt kravet, säger Robert Haecks, presskommunikatör på Migrationsverket.