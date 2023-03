Efter floppen: ”Slut med superhjältar”

David F Sandberg är en av de mest framgångsrika svenska regissörerna i Hollywood just nu. Men den senaste filmen blev en missräkning, kommersiellt sett.

Superhjältefilmen ”Shazam: Fury of the gods” sågades av de flesta kritikerna och drog in klart mindre pengar från sin premiärhelg på bio än vad experterna räknat med och jämfört med den första ”Shazam”-filmen.