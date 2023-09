Drip, 17: Drar in ”gratis pengar” via Spotify

Fyra av varandra oberoende källor från den kriminella miljön bekräftar i samtal med oss att penningtvätt har skett via Spotify. De är från olika nätverk, från olika delar av Stockholm.

In kommer svarta pengar från brott som knarkförsäljning, rån och bedrägerier. Ut kommer vita pengar från Spotify.

Ett hemligt pm från Nationella operativa avdelningen pekar ut Spotify som en penningtvättsplattform.

”Detta bör utredas i detalj”, står det i pm:et som SvD har läst.

SvD kan också avslöja det första dokumenterade fallet av en så kallad ”streamingfarm” i Sverige.

Utifrån ser det ut som ett helt vanligt lager i utkanten av Stockholm. Taggtråd och gallergrindar håller obehöriga på avstånd. I lokalerna har stora mängder knark förvarats, vilket Tullverket upptäckt efter ett tips. Men i lokalerna har även ett bedrägeri mot Spotify pågått, visar SvD:s granskning.

– De visste hur man fuckade Spotify och det ville jag också göra, säger en uppgiftslämnare med insyn i farmen.

Den man i 50-årsåldern som äger företaget har, trots upprepade kontaktförsök, inte velat ge sin version.

– Jag vet ingenting om nånting, säger han när SvD ringer upp.

Sedan lägger han på luren.

Under flera veckor har SvD försökt få en intervju med ansvariga på Spotify. Företaget har valt att via Monica Enqvist, nordisk kommunikationschef, bemöta våra uppgifter via mejl.

”Vi har inga bevis på att pengatvätt förekommit via Spotify”, skriver företaget.

Spotify svarar inte på frågan om de vidtagit åtgärder mot bakgrund av misstänkt penningtvätt, men skriver att de samarbetar med brottsbekämpande myndigheter på olika områden. Företaget skriver att mindre än en procent av alla streams på Spotify har fastställts vara manipulerade. ”Vi har därtill förbättrat identifieringen av artificiella streams och utvecklat snabbare åtgärder att ta till så fort vi får kännedom om dem.”

Spotify har avböjt att kommentera uppgifterna från 17-årige Drip, med hänvisning till att man inte kan ”värdera giltigheten” i hans påståenden. Streamingfarmen känner Spotify inte till, och skriver att företaget inte blivit kontaktade av brottsbekämpande myndigheter kring ärendet.