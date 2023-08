Finansminister Elisabeth Svantesson (M) är överraskad. Hur kan arbetsmarknaden vara så stark trots att ekonomin svajar? Som förklaring lyfter hon ett fenomen som fått ny luft under vingarna, först under pandemin och sedan under kriget i Ukraina, så kallad ”labor hoarding” – eller hamstring av personal.

– Man vill inte släppa personal, sa Elisabeth Svantesson då hon på torsdagen presenterade regeringens senaste prognos för svensk ekonomi.