Nu berättar vi historien om den vilda graviditeten

Rakel Bråthén, eller Rachel Brathen som hennes engelspråkiga följare känner henne som, är en känd yogaprofil och författare. Hon har även podden ”From the heart with Rachel Brathen”.

Hennes instagramkonto ”Yoga girl” har 1,9 miljoner följare.

Hon är renlevnadsmänniska och var tidigare en förespråkare för en vegansk livsstil, något som hon numera har lämnat.

Aktuell: Berättar i SvD:s podd Blenda om sin ”vilda graviditet” eller ”freebirth”, det vill säga att föda barn hemma utan barnmorska.