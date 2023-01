Experter: Rörlig boränta kan toppa på 4 procent

De rörliga boräntorna fortsätter stiga under början av 2023 men snart kan toppen var nådd. Efter ytterligare en höjning från Riksbanken i februari kan den rörliga boräntan hos de flesta bolåneinstitut stiga till mellan 3,5 och 4,0 procent. Och det kan visa sig vara kulmen, enligt experter SvD talat med.

– Några banker kommer nog vara uppe och snudda vid 4 procent men de flesta hamnar nog en bit under. Men det är under förutsättning att prognoserna om att inflationen vänder neråt slår in, säger Christina Sahlberg, sparekonom på privatekonomitjänsten Compricer (ägs av Schibsted som också äger SvD reds anm).