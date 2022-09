Nedgång väntas på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen väntas öppna med en viss nedgång, omkring en procent, vilket är i linje med utvecklingen i Frankfurt. Under gårdagen föll New York-börsen tillbaka i samband med stigande räntor och även i Asien har de ledande marknaderna backat.

Under morgonen har bland annat Clas Ohlson släppt delårssiffror, företaget vände en vinst förra året till röda siffror för det här kvartalet. Bilglasbolaget Garys aktieägare har fått ett nytt bud att ta ställning till från Nordic Capital och CVC som höjer budet per aktie från 65 till 70 kronor per aktie.