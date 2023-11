De aktier på storbolagslistan som steg mest var skogsbolaget SCA, plus 1,2 procent, klädjätten H&M, plus 0,9 och nyckelföretaget Assa Abloy, plus 0,7 procent.

I andra änden återfanns fastighetsbolaget SBB, minus 4,9 procent samt telekombolagen Tele2 och Telia på minus 1,6 respektive 1,4 procent.