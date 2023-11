Blockad mot Tesla ett "slag i luften"

Facken anklagar Tesla för att runda strejken. Arbetsgivare i nära anslutning till konflikten är inne på samma spår, fast ur ett annat perspektiv.

Förutom den primära konflikten där IF Metall har strejkvarslat samtliga Teslas servicecenter för att tvinga den amerikanska elbilsjätten till att skriva på ett kollektivavtal, så har IF Metall även satt ett 20-tal verkstäder i blockad som innebär att de inte får fixa just Teslabilar. Det berör mer eller mindre 500 verkstadsanställda, beroende på hur mycket Teslajobb som normalt rullar in.