BBC: Arbetar med att lösa Lineker-konflikt

BBC:s Tim Davie har uttalat sig efter lördagens kaos där tv-bolaget tvingades kasta om i programtablån kring sina fotbollssändningar efter att en rad tv-personligheter vägrat medverka. Alla har uttalat sitt stöd för Gary Lineker efter BBC:s beslut att stänga av honom.

Det klassiska programmet ”Match of the Day” med höjdpunkter från helgens ligaomgång, där Lineker medverkat under många år, kortades till exempel ned till endast 20 minuter och utan kommentarer eller analyser.