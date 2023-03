Tänk om man skulle vara en fluga på väggen på Socialdemokraternas partihögkvarter dagen efter valet den 11 september. Kanske skulle det se ut som på Kulturhuset Stadsteatern med tomma pizzakartonger, urdruckna flaskor med champagne som måste ha smakat bittert, en whiteboard där det står ”valnatten från helvetet” i versaler.

”Socialdemokraterna – the musical” hade sitt uruppförande på Ibsenteatern i Skien, då under namnet ”Arbeiderpartiet – the musical”. Klas Abrahamsson har överfört musikalen till en svensk kontext där personer från den socialdemokratiska panteon – Hjalmar Branting, Tage Erlander, Olof Palme – namedroppas friskt.