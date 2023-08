Krig är ofta en viktig byggsten för identitetsskapande inom nationalstaten. Ta bara amerikanernas självständighetsförklaring. Med sitt löfte om rätten till liv, frihet och strävan efter lycka är den fortfarande en grundläggande del av den amerikanska självbilden. Dessa ord, som författades mitt under brinnande krig med Storbritannien, handlade inte bara om högtflygande upplysningsideal utan också om konkreta argument för att slå sig fri från brittisk överhöghet.

Liknande men mer subtila processer pågår nu i Ukraina, ett land och ett folk som legat i skuggan av olika former av rysk imperialism under flera århundraden. Tsarer, sovjetledare och, nu senast, kleptokraten Putin, har alla gjort anspråk på dess territorium. Faktum är att Ukraina, trots att det går att argumentera för att landet existerat i olika former i över tusen år, bara har varit en självstyrande demokratisk stat i trettio år, sedan Sovjet föll.