”Trodde att fiskögonen var godis”

Lokshen soup

Min mormor föddes 1838 i Polen och kom till Sverige under mellankrigstiden. Från vår lägenhet vid Högalid cyklade jag ofta till henne på Svartenstensgatan. Ibland under långa perioder, när det var stökigt hemma, bodde jag hos mormor. Hand i hand kunde vi då gå till en fiskbutik på Götgatan som var särskilt bra, enligt mormor. Fiskhandlaren blev alltid glad när hon kom in; ”Nämen god dag, fru Bornstein!” Fisken tog hon tillvara på fullt ut, till och med ögonen – det är som godis, tyckte mormor. Hon höll nämligen på med hållbarhet långt innan ordet ens var myntat. Så jag sög på fiskögonen med ett slags skräckblandad förtjusning och inbillade mig att det var godis.

Mormors paradrätt var lokshen soup – den klassiska judiska hönssoppan med palsternacka, morötter, rotselleri, paprika, purjolök, vitlök och egengjorda äggnudlar. Som regel åt vi den under sabbatsmåltiden varje fredag. Enligt mormor och andra judiska tanter har lokshen soup en läkande effekt mot i princip allt. Soppan gick därför även lite skämtsamt under namnet jiddishe penizilin, judiskt penicilin. Så fort jag blev sjuk rusade mormor till Hötorget och köpte höns. Jag hämtade en pall att stå på medan mormor tog fram pastamaskinen som vi vevade med tills pastan blev till långa stänger. När hönan var rengjord och de sista fjädrarna var bortbrända över spisens gaslåga togs en stor del av skinnet bort. Skinnet la vi på en plåt, kryddade och rostade i ugnen till en knaprig čvarci som vi åt som tillbehör. Otroligt gott!