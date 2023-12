Hotet från vinlobbyn: ”Snälla, gör det inte”

Hur smakar egentligen svenskt vin? Good. Men: the climate is what it is. Vanskligt att jämföra med lagrade varianter nere på kontinenten. Vad som är allra bäst är en svår fråga.

– Ah! Vin är som bilar, vänner eller vad som helst. Det beror på vad du är ute efter. Men om jag skulle svara på frågan vem jag är förälskad i skulle jag säga Sherry från Jerez. Jag är spanjor.