Svantesson: Stram budget gäller trots varselvåg

– Det är ett besvärligt läge. Jag har sagt det under flera månaders tid nu, att vi går in i en ekonomisk vinter och den riskerar att bli utdragen, säger Elisabeth Svantesson på väg in till ett möte med sina EU-kollegor i Bryssel.

– Det här är något vi följer väldigt noga. Den budget vi lade, där finns också ett handlingsutrymme om det skulle bli så att lågkonjunkturen blir djupare eller värre än vad som var prognostiserat, tillägger hon.