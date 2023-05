Kritik mot kröningsfest bland krisande britter

I London pågår just nu febrila förberedelser inför kröningen av kung Charles och drottning Camilla, som går under benämningen ”Operation Golden Orb” – ”Operation gyllene klotet.” Namnet syftar på det riksäpple som Charles III, tillsammans med kröningsringen och spiran, kommer att ta emot under en pampig ceremoni i Westminster Abbey på lördag.

Prislappen på de kungliga festligheterna är hemlig, men enligt brittiska medier kan summan komma att landa på hela 100 miljoner pund, motsvarande närmare 1,3 miljarder kronor.