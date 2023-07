De har gjort den tjatigaste hitlåten

Det verkar inte vara på modet att prata om sommarplågor längre. Kanske sades det mesta redan för snart 20 år sedan när ”Hej Monica!” gick varm? Nu har briljanta musikpodden ”60 songs that explain the 90’s” hur som helst listat de mest repetitiva hitlåtarna någonsin och går igenom dem i ett nytt avsnitt.



Föga förvånande kniper Daft Punks ”Around the world” förstaplatsen (144 gånger sjungs titelfrasen). Rob Harvilla guidar på sitt patenterat excentriska vis oss genom Daft Punks universum och musikjournalisten Ryan Dombal fyller i med en berättelse om hur det var att träffa duon utan maskering.

Podd: 60 songs that explain the 90's: "Around the world" – Daft Punk

Medverkande: Rob Harvilla och Ryan Domball

Längd: 1 tim 23 min

Avsnitt: Släpps på onsdagar

Produktion: The Ringer/ Spotify