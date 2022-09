Alcaraz gör succé – även på sociala medier

Årets US Open-mästare fick inte bara 2,6 miljoner dollar i prispengar efter finalen mot norske Casper Ruud. När Carlos Alcaraz lättad föll ned på marken på Arthur Ashe Stadium i New York kunde han också glädjas åt mer än en kvarts miljon nya följare på Instagram, enligt US Bets. Sedan dess har ytterligare 100 000 följare anslutit.

Och mängden har betydelse, berättar Karen Sutherland, författare och doktor som undervisar i sociala medier och marknadsföring vid University of the Sunshine Coast i Australien.