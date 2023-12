Israelisk militär djupare in i södra Gaza

Israeliska stridsvagnar, pansarfordon och schaktmaskiner har tagit sig in nära Khan Yunis i den södra delen av Gazaremsan, rapporterar The Guardian. Under natten mot tisdagen har Israel även intensifierat bombardemanget i och nära staden, som är den näst största i Gazaremsan.

På söndagen beordrade Israel invånarna i och kring Khan Yunis att evakuera. Även palestinier i ett 20-tal områden i centrala Gaza uppmanades av israelisk militär att röra sig längre söderut.