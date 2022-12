”Liberation day” är George Saunders första novellsamling på nästan tio år. Sedan den hyllade ”Tionde december” år 2013 har han uteslutande publicerat sig i andra genrer: framför allt den djupt gripande sorgekören i romanform ”Lincoln i Bardo” från 2017, men även ett reportage om Trump, ett tal till en avgångsklass om vikten av att vara snäll samt ”A swim in the pond in the rain”, Saunders enastående litteraturhandbok, essensen av ett liv ägnat åt att lära ut novellskrivandets konst, byggd på en rad närläsningar av klassiska ryska noveller: den absolut bästa bok jag läst om att skriva eftersom Saunders dels är påfallande ointresserad av sig själv, dels röjt undan i stort sett alla floskler, kavlat upp ärmarna och på riktigt ägnar hela boken åt att undersöka hur man faktiskt gör, hur dessa texter faktiskt är konstruerade.

En samling med nio splitter nya noveller av den amerikanska novellistikens stora förnyare och erkände mästare i vår tid är en händelse. Särskilt som Saunders är en i högsta grad samtida författare. Hans texter är uppförstorade, förvridna och groteska versioner av den amerikanska verklighet vi nås av genom nyheterna. Han är nattsidans USA-korrespondent, hans noveller är reportage från Disneyland eller Detroits rostande fabriker skrivna i drömmen.