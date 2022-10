Vi befinner oss i en jordkällare i en palestinsk by under de ödesdigra majdagar 1948 då runt 700 000 palestinier fördrevs från sina hem i och med bildandet av staten Israel. Blicken är den 14-åriga flickan Farhas, det är hon som blivit inlåst av sin desperate far medan han tagit till vapen för att försvara sitt hem. Genom springorna i dörren ser hon fruktansvärda krigsförbrytelser och genom stenväggarna hör hon barn som gråter, skottsalvor och explosioner. Dagar och nätter förlorar sina konturer där i grådasket och hon går från att vara ett oskuldsfullt barn till att bli en traumatiserad vuxen inom loppet av några timmar.

Men det som skulle kunna vara ett mångfacetterat drama om alla krigs totala meningslöshet blir, kanske lite motsägelsefullt, en film som är svår att engagera sig i. Problemet är berättelsens uppbyggnad. Först får vi lite plikttroget ett slags snabbsummering av vem Farha är – en moderlös flicka som helst hänger med näsan i en bok och som drömmer om att få börja skolan, bara hon kan förmå sin far borgmästaren om detta. Dialogen är styltig och övertydlig.