Ärkebiskopen: Det är kyrkans skyldighet att tala

Det har gått lite över än månad sedan Martin Modéus under högtidliga former plockade upp staven i Uppsala domkyrka som förkunnade honom som landets nya ärkebiskop, den 71:a i ordningen. När TT möter honom på ärkebiskopsgården intill domkyrkan veckan före jul pågår fortfarande en smärre renovering av 1700-talshuset, som hindrat honom från att flytta in i sin nya bostad.

– Det blir om en månad, jag hoppas att det inte drar ut mer på tiden. Vi har en tillfällig lägenhet här i staden, men möblerna bor fortfarande i Linköping, säger Martin Modéus.