”Kan min bror vara avundsjuk på mig?”

Fråga: Min bror är nu 40 år – 10 år äldre än mig – och har under hela sitt liv haft väldigt svårt att ta ansvar, som att ha ett fast arbete under längre perioder. Under vår uppväxt var han väldigt dominant och körde med mig. Vår mamma brukade alltid ursäkta hans beteende och ingrep aldrig. Som barn var jag rädd för min bror, eftersom han kunde bli mycket arg när han inte fick som han ville.

Jag upplever att min bror i dag aldrig prioriterar mig och min familj och uppträder respektlöst. Nu senast kom han över en timme för sent till min dotters födelsekalas och hade inte med sig någon present. Vi brukar alltid ge flera presenter till hans barn när de fyller år. Han bad heller inte om ursäkt.