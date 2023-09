Mot alla odds – kungen blev populär med åren

På förmiddagen den 30 april 1946 föds en efterlängtad prins på Haga slott. Han är sista försöket att få en son och tronarvinge för prinsessan Sibylla, 38, och arvprins Gustaf Adolf, som bara en vecka tidigare firat sin 40:e födelsedag. I syskonskaran finns redan prinsessorna Margaretha, Birgitta, Désirée och Christina.

Tronen verkar dock avlägsen för Carl Gustaf Folke Hubertus, som den lille prinsen döps till, eftersom både far, farfar och farfars far fortfarande finns i livet. Bernadotterna har dessutom en historia av att leva länge. Men en flygolycka på Kastrup i Köpenhamn i januari 1947, där Carl Gustafs far – arvprinsen – omkommer på väg hem från en vildsvinsjakt i Nederländerna, gör att historien skrivs om och förutsättningarna ändras.