Råvarorna som är värda sin vikt i guld

Peri Bali-honung

Foto: Alamy

År 2009 såg den turkiske biodlaren Günay Gündüz hur en massa bin flög in och ut ur en grotta i Artvin-provinsen i Turkiet. Gündüz tog sig in i grottan och lyckades samla ihop 18 kilo honung. Den ansågs extra mineralrik och delikat på grund av de omgivande grottorna. Gündüz påstår sig fortfarande ha några kilo kvar, som han säljer för cirka 100 000 kronor per kilo.

Kilopris: 100 000 kronor