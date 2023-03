Boston redan klart för slutspel

Efter 64 matcher spelade kan nu Boston om de så vill luta sig tillbaka de sista 18. Klubben är nämligen klar för slutspel. Boston har varit dominant under säsongen, och det var bara en fråga om när klubben traditionsenligt kunde sätta ett X framför titeln i tabeller och på Twitterkonton.

Boston vann sin 50:e match redan på lördagskvällen, svensk tid, vilket är NHL-historiens bästa notering. Men det krävdes också att Islanders eller Ottawa skulle förlorade sin match under natten mot söndagen för att säkra slutspelsplatsen och när Washington körde över New York-laget med 5–1 under natten mot söndagen fick Bostonspelarna skäl att fira.