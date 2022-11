Världsstjärna döms till fängelse för våldtäkt

Kris Wu döms av en domstol i Peking till elva år och sex månaders fängelse för våldtäkt – och ytterligare ett år och tio månader för brottet att ”samla människor till att begå äktenskapsbrott”. Efter avtjänat straff ska han utvisas ur Kina.

Wu nådde först framgång med det sydkoreanska popbandet Exo. 2014 återvände han till Kina för en solokarriär som artist, modell, skådespelare och tv-profil. Han har synts i många inhemska kassasuccéer samt flera Hollywood-filmer, som ”XXX: The return of Xander Cage” och ”Valerian and the thousand planets”.