Basebollkort väntas slå rekord – värt miljoner

Bland Mantles meriter finns 20 all star-matcher och sju World Series-titlar. Han utsågs till mest värdefulle spelare i American League, som är en del av nordamerikanska basebolligan, tre gånger.

Därtill har New York Yankees pensionerat hans tröjnummer 7. Han valdes även in i Hall of Fame 1974. Mantle dog i augusti 1995.