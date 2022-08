Ny musik från Les Big Byrd

”Eyes like dead stars” heter en första singel från Stockholmsbandet Les Big Byrd som den 25 november kommer med ett nytt album. ”Eternal light brigade” spelades in under några mörka och bistra vinterdagar på Gotland dit Joakim Åhlund, Frans Johansson och Nino Keller tagit sin tillflykt.

”Mycket av albumet har spelats in på Gotland och det har verkligen hjälpt för att skapa lugn och fokus åt arbetet utan en massa vardagliga distraktioner”, säger bandets sångare, låtskrivare och producent Joakim Åhlund (från Teddybears), i ett pressmeddelande.