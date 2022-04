Abba nominerade för första gången

Någon Grammy för Abba blev det inte då det begav sig – men 40 år senare kommer en ny chans.

Den svenska popgruppen, som i höstas gjorde en oväntad comeback, har nominerats i kategorin årets inspelning för låten ”I still have faith in you”. De tävlar bland annat mot Justin Biebers ”Peaches” och ”I get a kick out of you, duetten med Tony Bennett och Lady Gaga.