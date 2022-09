I varje generation är det bara ett fåtal författare som förmår göra ett påtagligt avtryck, på sin samtid och på framtiden. Audre Lorde, född 1934 och död 1992, tillhör definitivt detta fåtal. Hennes essäer, som den ikoniska ”The master’s tools will never dismantle the master’s house”, har påverkat de feministiska och antirasistiska rörelserna samt den intersektionella teoribildningen. Hennes dikter har, genom att på djupet beröra en mängd läsare, påverkat både enskilda liv och litteraturen i stort.

Ändå har Lorde inte översatts till svenska förrän nu. Bortsett från enstaka antologibidrag är diktsamlingarna ”Den svarta enhörningen” (1976) och ”Våra döda bakom oss” (1986), i Athena Farrokhzads översättning, Lordes svenska premiär. Och även den som inte tidigare är inläst på Lordes poesi lär snabbt bli övertygad av dessa båda volymer. Här finns ett så ömsint och precist sätt att skriva om det såriga och svåra, kombinerat med en stark – och alltid väldigt poetisk – politisk dimension: