Fick fans att rasa: ”En sell-out”

Neil Young

Foto: Amy Harris/AP

Förra året stod det även klart att en affärsuppgörelse nåtts mellan Neil Young och Hipgnosis. Den amerikanska folk-rockartisten hade sitt genombrott på 1960-talet och har sedan dess varit mycket produktiv.

De 1 180 låtar som han sålde till Hipgnosis utgjorde nämligen endast halva hans låtkatalog. I utbyte mot rättigheterna fick han enligt flera medieuppgifter 150 miljoner dollar, drygt 1,5 miljarder kronor.

I låten ”This note’s for you” från 1988, sjunger artisten:

”Ain’t singin’ for Pepsi

Ain’t singin’ for Coke

I don’t sing for nobody

Makes me look like a joke”

Vissa missnöjda fans och kritiker tog avstamp i låten och ställde sig frågande till affären. Merck Mercuriadis försvarade affären så här:

”Vi ska arbeta tillsammans för att alla ska få lyssna på musiken på Neils villkor.”