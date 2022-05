Marvels första skräckfilm har den kallats. Och visst, med tanke på hur många filmer som Marvelfabriken sprutat ut de senaste åren (bara i år kommer fyra) så är det förstås rimligt att nosa på olika genremodeller. Som ”Spider man: No way home”, en söt och romantisk tonårsaction. Som ”Captain Marvel”, en onödigt duktig feministsaga. Eller som ”Eternals”, ett konstfullt och mycket potent sömnpiller.

Skräckinslagen i Sam Raimis första Marvelfilm sedan 2007 är för all del där: här finns mörk trolldomskonst, en häxa med röda ögon och omfattande våldskapital, ett levande lik och traumatiserade små barn. Men skräckfilm? Nja. Eller så här: en skräckfilm hade varit roligare att titta på än ”Doctor Strange in the multiverse of madness”.