Minst fyra åldringar utsattes för bedrägerier i Borås under fredagskvällen. En av personerna blev av med ett sexsiffrigt belopp, uppger Borås Tidning.

Polisen i Borås fick under loppet av fyra timmar under fredagskvällen in flera anmälningar gällande åldringsbrott med försök till bedrägeri eller fullbordade bedrägerier.