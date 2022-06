GW:s vin sticker ut på topplistan

Foto: Erik Simander/TT

Leif GW Persson

Hela Sveriges favoritprofessor dominerar försäljningslistan på samma sätt som när han slår sig ned i en tv-studio. Det första GW-vinet lanserades 2018 och idag finns fem olika på Systembolagets hyllor. Överlägsen vinnare är den röda bag-in-boxen GW:s Låda, som under 2021 såldes i 1 527 741 liter. Kriminologen och författaren lägger dessutom beslag på den totala andraplatsen, med GW:s Vita som sålde 911 745 liter under förra året. Sammanlagt klunkade svenska folket under fjolåret i sig 3 127 953 liter GW-signerat vin, fördelat på fem olika produkter.