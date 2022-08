Fem goda pub-stopp längs Themsen

Themsen har i alla tider varit lika mycket en plats för transport och handel som nöje och underhållning. Några av Londons äldsta pubar – daterade till 1600-talet – ligger placerade längs floden och frågan är om det finns någon mer autentisk upplevelse än att njuta av en pint med öl med det bruna vattnet forsande utanför fönstret. The White Swan i Twickenham är en av klassikerna. Byggd under 1700-talet – en målning av puben signerad Samuel Scott 1760 hänger över eldstaden – får vi en typisk brittisk pub-upplevelse: knarrande trägolv, slarvigt hyvlade långbord, öppen spis med kittel och järnspett och bokhyllor fyllda med pokaler från lokala roddtävlingar. På baksidan, nere vid strandbanken, har en samling utemöbler placerats under gröna parasoller och längre nedåt strömmen passerar kanotsällskap och gulliga små segelbåtar.

Sällan är man så medveten om ebb och flod som när man dricker öl på Trafalgar Tavern. Det vaniljfärgade 1800-talshuset – placerat vid slutet av en brygga mitt ute i Themsen – har strömmen strax under fönsterkarmen och omsluts på alla håll av en forsande flod. Byggnaden var tidigare akademi för kungliga flottan och senare sjöhistoriskt museum innan det renoverades till pub och restaurang. Byggt av drottning Victoria och döpt efter slaget vid Trafalgar för att hedra amiral Nelson (det var där han segrade och dog) är det kungliga arvet närvarande: brittiska fanor hänger på fasaden och värdshusskylten är prydd med riddarvapen. Som många andra pubar vid Themsen är inredningen präglad av maritim memorabilia och oljemålningar av dramatiska sjöslag. Ölen då? Här får vi nära tolv kranar och en välkurerad lista med flasköl präglad av lokala bryggerier. Därtill korv, kött och – så klart – shepherd's pie. Gott så.