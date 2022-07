Vi befinner oss i en dal i nordvästra Vietnam. Klockan är nio på kvällen den 10 april 1954, det redan månadslånga slaget om Diên Biên Phu är på väg in i en avgörande fas, det vietnamesiska folket håller på att besegra sina kolonisatörer. Dagarna är räknade för det franska herraväldet över Indokina och truppenhet efter truppenhet sjunger medan de marscherar rätt mot fiendens förödande eld. Vad de sjunger? ”Marseljäsen”, så klart, varje frihetskämpes nationalsång allt sedan franska revolutionen. Men vilka är det egentligen som går i döden med ”Marseljäsen” på läpparna? Visst, de som sjunger är vietnameser, men de tillhör inte den nationella befrielsearmén under general Giap utan tvärtom reguljära förband under fransmännens befäl. De sjunger ”Marseljäsen” på det främmande språk de lärt sig i skolan; herrarnas sång på herrarnas språk. Texten är så totalt tömd på innehåll att revolutionens ledmotiv kan tjäna som kampsång för den bestående ordningen och kolonialismen.