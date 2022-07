Ryska tv-kanaler, krigslagar och flagga med ryskt vapen införs i de delar av Charkiv-regionen som Ryssland kontrollerar, enligt ryska statsmedier.

Enligt USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) är åtgärderna, som införts av det ryska ockupationsstyret i området, ett led i Kremls strävan att införliva delar av regionen i Ryssland. Enligt ISW kallar ockupationsstyret Charkivregionen för en ”omistlig del av Ryssland”.